شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلم شاب سيارة من نوع ”كامري” من المستشار تركي آل الشيخ، كجائزة بعد توقعه فوز نادي ألميريا الذي يملكه، في الدوري الإسباني.

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وكان آل الشيخ، قد أعلن عبر حسابه في “تويتر”، عن تخصيص سيارة جائزة لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي انتهت 1-0 لصالح ألميريا.

وأعرب الشاب الفائز عن فرحته بالحصول على الهدية الثمينة.