- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسلم شاب سيارة من نوع ”كامري” من المستشار تركي آل الشيخ، كجائزة بعد توقعه فوز نادي ألميريا الذي يملكه، في الدوري الإسباني.
وكان آل الشيخ، قد أعلن عبر حسابه في “تويتر”، عن تخصيص سيارة جائزة لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي انتهت 1-0 لصالح ألميريا.
وأعرب الشاب الفائز عن فرحته بالحصول على الهدية الثمينة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.