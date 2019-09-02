اخبار السعوديه

شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-02

شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلم شاب سيارة من نوع ”كامري” من المستشار تركي آل الشيخ، كجائزة بعد توقعه فوز نادي ألميريا الذي يملكه، في .

Advertisements

وكان آل الشيخ، قد أعلن عبر حسابه في “تويتر”، عن تخصيص سيارة جائزة لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي انتهت 1-0 لصالح ألميريا.

وأعرب الشاب الفائز عن فرحته بالحصول على الهدية الثمينة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا