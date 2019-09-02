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الداخلية تحدد الحالات والمواقع التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الداخلية، الحالات والمواقع التي يحظر فيها حمل الأسـلحة المرخصة، موضحة أن من يخالف ذلك يُعاقَب بالغرامة المالية والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت الوزارة: إنه لا يجوز حمل الأسـلحة داخل حدود الحرمين الشريفين والمساجد، وكذلك بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لا يجوز حمل السـلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة، وأثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.
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