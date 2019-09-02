الان تتابع تعليم حفر الباطن يعلق على موضوع قبول أبناء القبائل النازحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفر الباطن – الخليج 365
أصدر تعليم حفر الباطن بيانا يرد فيه على موضوع قبول أبناء القبائل النازحة.
وجاء في البيان: “إشارة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص منع القبائل النازحة من التعليم، ننوه إلى أن القبول يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، ويتم القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة، علما بأن موضوعهم محل اهتمام من صاحب السمو محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، وإننا نسعد بتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك”.
كان متابعون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو ظهرت من خلاله طفلة تدعى أنوار محمد العنزي، وهي تناشد من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد التوجيه بقبولها في إحدى المدارس.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن الطفلة من إحدى القبائل النازحة وتقول تقارير إن الطفلة العنزي لم يتم قبلوها في المدرسة لأن البطاقة (قبائل نازحة) منتهية.
وعلق متابعون بالقول: المشكلة ليس فقط مشكلة هذه الطفلة انوار وحدها بل ان المشكلة مشكلة هذه الفئة من القبائل النازحة، متمنين حل مشكلة انوار وحل مشكلة جميع الاطفال والشباب وكافة مشاكل هذه الفئة.
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