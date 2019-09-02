انتشال جثمان مواطن غرق بمستنقع في وادي لجب

جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365

لقي مواطن عشريني مصرعه غرقاً في مستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس، في وادي لجب، بمحافظة الريث بمنطقة جازان.

وأوضح ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أن الحادث عبارة عن غرق مواطن يبلغ من العمر 24 سنة.

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وقال إنه فور ورد البلاغ تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وبدء عمليات البحث في المستنقع، إلى أن تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بوساطة الغواصين، ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين، ثم إلى مستشفى الريث العام.

وحذر “القحطاني” المواطنين والمقيمين من الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وعبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في تلك الحالات.