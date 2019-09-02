جدارة للخدمات تعلن عن وظائف للسعودين من الجنسين والتقديم من اليوم

أعلنت صباح اليوم الإثنين الثالث من سبتمبر شركة جدارة للخدمات عن 10 وظائف للجنسين من السعوديين، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وتقع الشركة في المنطقة الشرقية وبالتحديد في منطقة الجبيل، كما أشارت في إعلانها أن الوظائف المطلوبة سوف تكون تحت مسمى مساعد إداري، وهي لحملة الدبلوم حديثي التخرج أي أنه لا يشترط فيها الخبرة، وهو ما يجعل الفرصة كبيرة للحصول على تلك الوظائف.

وصف وشروط وظائف جدارة للخدمات

لا توجد شروط عديدة للتقديم فهي للسعوديين فقط، والحاصلين على شهادة الدبلوم في أحد تخصصات إدارة الأعمال والسكرتارية وإدارة المكاتب، وسوف يقوم الحاصل على تلك الوظائف بعدد من المهام وهي تنظيم أعمال المكتب وجدولتها وتنسيقها، وإعداد المراسلات والتقارير وتقديم الدعم الإداري، وكذلك توفير المعلومات للموظفين والعملاء على حد سواء من خلال الرد على الاستفسارات.

يُضاف إلى ذلك تصوير مستندات وحفظ الملفات والقيام بواجب الاستقبال وتنفيذ المهام المكتبية ومسك الدفاتر، هناك مهام أخرى أيضًا متمثلة في إعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذها، وتقديم مساعدات إدارية لموظفي ومدير المكاتب، هذا وسوف يكون الراتب الذي سوف يحصل عليه الموظف في بداية العمل 4000 ريال سعودي، مع صرف بدلات سكن ونقل ومكافأة سنوية.

يبدأ التقديم من صباح اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر، من خلال التوجه إلى رابط شركة جدارة للخدمات ومليء الاستمارة المطلوبة ولم تحدد الشركة موعد لنهاية تلقي الطلبات.