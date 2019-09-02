شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الطائف» في أرقام.. 6 آلاف عطر.. و2.5 مليون زائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ارتفع عدد العطور المصنّعة خلال موسم الطائف إلى 6 آلاف عطر، فيما بلغ إجمالي الزوار 2.5 مليون استمتعوا بأكثر من 70 فعالية في 4 وجهات رئيسية هي «سوق الخليج 365، مهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، وسادة البيد».

وكشفت هيئة السياحه والتراث الوطني أن عدد الوظائف التي تم توفيرها 15 ألف وظيفة موسمية، فيما تم نشر أكثر من 3 آلاف مادة إعلامية متنوعة، وتأهيل أكثر من 1500 شاب وفتاة في 9 مسارات تدريبية لإثراء تجربة الزوار ورفع مستوى الجودة والخدمات.

وفي ما يخص تصنيع العطور، كانت "الخليج 365" قد انفردت بإحصاء كشف وصول عددها إلى 4 آلاف عطر قبيل الحج، في جولة ميدانية مصورة، فيما أفاد مدير متحف الورد عبدالله النمري بأن أي زائر يصل إلى مدرسة الورد يتلقى حصة شرح كاملة عن النباتات العطرية في المملكة، من حيث تاريخها وطرق تصنيع العطورات منها بشكل علمي دقيق، لافتاً إلى أن أكثر من 4 آلاف زائر صنعوا عطوراتهم الخاصة بأنفسهم، فيما تمنح المدرسة زوارها دورات مجانية لمدة شهر «أونلاين» حول النباتات العطرية في المملكة وطريقة التصنيع، وعلى رأسها الورد الطائفي.