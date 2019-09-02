شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني»: اعتماد «الدوام المرن» للمدربين والمدربات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الرزقي (الطائف)

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق الآلية الجديدة في مرونة الدوام للمدربين والمدربات بالوحدات التدريبية في جميع مناطق المملكة في نظام الحضور والانصراف الإلكتروني (البصمة)، وذلك استنادا إلى توجيه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وانطلاقا من حرص المؤسسة على تطبيق الوسائل الهادفة إلى تحقيق المزيد من الانضباط والالتزام في الأداء، وبما يتماشى مع مصلحة العمل والأنظمة المعمول بها.

وقررت المؤسسة تطبيق الآلية الجديدة على الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد حيث يتم العمل بهذه الآلية الجديدة من بداية الفصل التدريبي الأول من هذا العام 1441، بحيث يتم تسجيل إثبات الحضور خلال الفترة ما بين الساعة (7) صباحا وحتى الساعة (9:30) صباحا على أن تكون فترة الانصراف ما بين الساعة (2:10) ظهرا وحتى الساعة (4:40) عصرا حيث يستطيع المدرب والمدربة إثبات الحضور في أي وقت خلال الوقت المرن، مع مراعاة ألا يخل أو يتعارض مع مواعيد الجداول التدريبية المعتمدة للمدرب أو المدربة أو الأعمال الإشراقية أو المساندة للتدريب أو البرامج التطويرية التي تناط بهم.

فيما يكون انصرافهم مرتبطا بإكمال ساعات الدوام المعتمدة نظاما، وسيتيح نظام الدوام المرن الجديد فتح موعد إثبات الحضور الساعة (6:30) صباحا، وآخر موعد لإثبات بصمة الانصراف الساعة (5) عصرا، وتتضمن الرسالة الآلية التي تصل يوميا إلى البريد الإلكتروني للمدرب أو المدرية خانة يتضح فيها وقت الانصراف المتوقع وذلك بحسب وقت تسجيل وإثبات الحضور.