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مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لهذا العام 1441، بالورود وعبارات الترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.

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وأكد اللواء اليحيى جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع منافذ المملكة، حيث أعدت المديرية خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر جميع منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه، التي شملت تكثيف القوى البشرية واستخدام أحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءات المعتمرين.

وحث مدير عام الجوازات كافة العاملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بتسخير كل الطاقات وكافة الإمكانات وبذل المزيد من الجهد لخدمة المعتمرين وتوفير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم لأراضي المملكة، بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وعدد من منسوبي جوازات المطار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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