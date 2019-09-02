الأرصاد تنبه من هطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف والكامل وخليص وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.