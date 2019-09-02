السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة القنصلية السعودية في هيوستن تنبه المواطنين عن مناطق الإخلاء في ولاية فلوريدا، والتي أعلن عنها حتى هذه اللحظة وهي: Osceola County

Glades County

Hendry County

Indiana River County

Okeechobee County

Highland County

Duval County

St. Johns County

Nassau County

Martin County

Palm Beach County

Brevard County

St. Lucie County وتأمل القنصلية التواصل معها على أرقام الطوارئ



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هيوستن تنبه المواطنين عن 13 منطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.