، قضى 36 عاما بالسجن  لانه سرق من مخبز ما قيمته  50 دولاراً ،

- 1/2
- 2/2
قضى أحد سكان ولاية ألاباما الأمريكية 36 عامًا في السجن مقابل 50 دولارًا سرقها في شبابه.
وحكم على ألفين كينارد في عام 1979 مدة ثلاث سنوات لسرقتين، وبعد أربع سنوات قبضت الشرطة على "كينارد" مرة أخرى لسرقته مخبزا بقيمة 50 دولارا.
ووفقًا للقانون القديم الذي كان ساريًا في ولاية ألاباما في تلك السنوات، بعد الجريمة الثالثة، حُكم على الأمريكي بالسجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المشروط.
وبحسب سبوتنيك عربي فإنه بعد مرور 36 عاما، قام القاضي جيفرسون كاونتي بمراجعة قضية كينارد وقرر إطلاق سراح الرجل، وخلال الجلسة، قال الأمريكي البالغ من العمر 58 عامًا إنه يتوب عن فعلته وهو مسؤول تمامًا عن أخطاء شبابه. قال: "أطلب منك أن تعطيني الفرصة لإصلاح كل شيء".
في الوقت الحالي، تعد السلطات وثائق لإطلاق سراحه.
وأفادت الأنباء سابقا، أن كاتي وودز، إحدى سكان ولاية نيفادا الأمريكية، قضت في السجن مدة 35 عاما عن غير ذنب ثم حصلت على تعويض قدره ثلاثة ملايين دولار. كما يسعى محاميها إلى دفع مبلغ إضافي لضحية القانون بناء على الأضرار المعنوية التي لحقت بها.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 11:31 AM
اخيرا القاضي نظر بقضية"كينارد" أحد سكان ولاية ألاباما الأمريكيةقضى 36 عاما بالسجن لانه سرق من مخبز ما قيمته 50 دولاراً
قضى أحد سكان ولاية ألاباما الأمريكية 36 عامًا في السجن مقابل 50 دولارًا سرقها في شبابه.
وحكم على ألفين كينارد في عام 1979 مدة ثلاث سنوات لسرقتين، وبعد أربع سنوات قبضت الشرطة على "كينارد" مرة أخرى لسرقته مخبزا بقيمة 50 دولارا.
ووفقًا للقانون القديم الذي كان ساريًا في ولاية ألاباما في تلك السنوات، بعد الجريمة الثالثة، حُكم على الأمريكي بالسجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المشروط.
وبحسب سبوتنيك عربي فإنه بعد مرور 36 عاما، قام القاضي جيفرسون كاونتي بمراجعة قضية كينارد وقرر إطلاق سراح الرجل، وخلال الجلسة، قال الأمريكي البالغ من العمر 58 عامًا إنه يتوب عن فعلته وهو مسؤول تمامًا عن أخطاء شبابه. قال: "أطلب منك أن تعطيني الفرصة لإصلاح كل شيء".
في الوقت الحالي، تعد السلطات وثائق لإطلاق سراحه.
وأفادت الأنباء سابقا، أن كاتي وودز، إحدى سكان ولاية نيفادا الأمريكية، قضت في السجن مدة 35 عاما عن غير ذنب ثم حصلت على تعويض قدره ثلاثة ملايين دولار. كما يسعى محاميها إلى دفع مبلغ إضافي لضحية القانون بناء على الأضرار المعنوية التي لحقت بها.
، قضى 36 عاما بالسجن لانه سرق من مخبز ما قيمته 50 دولاراً ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قضى 36 عاما بالسجن لانه سرق من مخبز ما قيمته 50 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.