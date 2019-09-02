، بالفيديو .. لحظة سقوط مشجع من أعلى مدرج بملعب كرة قدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لماذا ابتسمت المذيعة وهي تعلن أنباء الحادث؟

شهدت مباراة في الدوري البرازيلي حادثاً غريباً، حين تعثر مشجع وسقط من أعلى المدرجات لمسافة 25 متراً، بسبب حماسه الشديد في تشجيع فريقه، لكن حدثت عدة أمور غريبة صاحبت هذه الواقعة.

وقالت صحيفة "كوريو برازيلينوس" اليومية، إن الحادث وقع يوم السبت الماضي في ملعب "مورومبي" الشهير، في أثناء مباراة بين فريقَي سان باولو وجيرميو، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

ويظهر الفيديو المشجع البرازيلي إياجو دي ميلو ريوس، 23 عاماً، وهو يهتف لفريقه ويتحرّك إلى الأمام وسط الجماهير في أعلى المدرج، وفجأة يتعثر ويسقط من أعلى المدرج لمسافة 25 متراً إلى أسفل.

والغريب حسب الصحيفة، أن المشجع نجا من الموت بسبب سقوطه فوق مشجعتيْن أختيْن؛ إحداهما عمرها 13 سنة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة البرازيلية، قولها: ما يصعب تصديقه، هو أن المشجع الذي نقلوه إلى المستشفى، بقي واعياً ولم يتعرّض سوى لرضوض بسيطة كالأختيْن اللتيْن سقط فوقهما، مع أن سقوطه كان من ارتفاع 8 طوابق، كما تقول المذيعة، لذلك استمرت المباراة كأن شيئاً لم يحدث.

ومن الأمور الغريبة الأخرى، أن الفيديو الذي بثّته الصحيفة، يُظهر المذيعة جابرييللا دي فرانكا؛ تذيع خبر سقوط المشجع على قناة "ريدي تي في" وهي تبتسم، مع أن طبيعة خبر السقوط تفرض عليها أن تبدو جادة وآسفة لوقوع حادث.

وتكشف الصحيفة سبب ابتسامة دي فرانكا؛ وتقول: إنها المرة الثالثة التي تذيع فيها خبر سقوط أشخاص من مدرجات الملعب نفسه، كما أنها علمت أن أحداً لم يُصَبْ في الحادث.