محمد بن مسعود - الدمام - بعد أشهر من بدايته الفاشلة ومشكلات تقنية واجهت الصحفيين التقنيين معه تستعد شركة سامسونج الكورية لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "غلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "غلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين- معرض برلين الصناعي، وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم؛ حيث ستكون "سامسونج" حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت "سامسونج" عن "غلاكسي فلود"؛ بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل؛ ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام؛ حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز، من مشاكل تتعلق بالشاشة؛ حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيئ بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونج، بيانًا بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقًا للبيان، قالت سامسونج إنها "تَلَقّت عددًا من التقارير عن هاتفها"؛ مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونج بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية، أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تُضر بالشاشة؛ مشيرة إلى أنها ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.

"سامسونج" تطلق هاتفها القابل للطي للتجربة من جديد في هذا الموعد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-02 تستعد شركة سامسونج الكورية لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "غلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "غلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين- معرض برلين الصناعي، وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم؛ حيث ستكون "سامسونج" حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت "سامسونج" عن "غلاكسي فلود"؛ بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل؛ ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام؛ حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز، من مشاكل تتعلق بالشاشة؛ حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيئ بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونج، بيانًا بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقًا للبيان، قالت سامسونج إنها "تَلَقّت عددًا من التقارير عن هاتفها"؛ مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونج بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية، أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تُضر بالشاشة؛ مشيرة إلى أنها ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء. Advertisements 02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 09:36 AM بعد أشهر من بدايته الفاشلة ومشكلات تقنية واجهت الصحفيين التقنيين معه بعد أشهر من بدايته الفاشلة ومشكلات تقنية واجهت الصحفيين التقنيين معه تستعد شركة سامسونج الكورية لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "غلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "غلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين- معرض برلين الصناعي، وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم؛ حيث ستكون "سامسونج" حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت "سامسونج" عن "غلاكسي فلود"؛ بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل؛ ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام؛ حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز، من مشاكل تتعلق بالشاشة؛ حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيئ بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونج، بيانًا بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقًا للبيان، قالت سامسونج إنها "تَلَقّت عددًا من التقارير عن هاتفها"؛ مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونج بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية، أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تُضر بالشاشة؛ مشيرة إلى أنها ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.

، "سامسونج" تطلق هاتفها القابل للطي للتجربة من جديد في هذا الموعد ،

المصدر : الخليج 365