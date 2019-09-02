رابط التسجيل في نظام نور 1441 لطلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام عن نظام نور، وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية بيان هام على لسان المتحدث الرسمي لها بأنها قد فتحت باب التسجيل وبدأت فى تلقي طلبات الالتحاق بمراحل الصف الأول الإبتدائي والروضات الحكومية فى نظام نور، وقد قررت أن تكون بداية العام الدراسي الجديد ابتداءاً من يوم 2 محرم.

ونود التنويه أن وزارة التعليم قد جهزت عدة خطط لكي يكون العام الدراسي الجديد مميز وبه أساليب تعليمية حديثة، ونحن فى هذه المقال من خلال موقعنا “عرب نيوز” نوضح لكم رابط التسجيل فى نظام نور الإلكتروني، فإلى نص المقال.

طريقة التسجيل فى نظام نور

بدء النظام الإلكتروني لنظام نور فى تلقي طلبات كل من الروضات الأهلية والحكومية وطلاب الصف الأول الإبتدائي ووقد سجل الموقع عدد كبير من الزيارات يقدر بالملايين خلال يومين، ونحن نوضح لكم الآن طريقة التسجيل فى نظام نور كالتالي:

نظام نور التعليمي

يمثل نظام نور التعليمي أهمية قصوى لدي كل المهتمين بالشان التعليمي داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعتبر أداة وصل بين المدرسة من جهة وأولياء الامور والطلاب من جهة أخرىن كما يسمح لأولياء الأمور بالإطلاع على التقييم الشهري ونتائج الإختبارات لأبنائهم الطلاب، وقياس مدى حضورهم وغيابهم.