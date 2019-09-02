وجَّهت مدرسة مركز سبت الجارة التابعة لتعليم القنفذة رسالة عامة لأولياء أمور الطلاب، أفادت خلالها بأنه تم تعليق الدراسة بمراحلها الثلاث التي تضم ما يقارب 500 طالب ليوم غد الاثنين بسبب وجود عُطل فني كهربائي في مبناها الحديث. وتعتبر مدرسة مركز سبت الجارة أول مدرسة تعلق الدراسة بها في مطلع العام الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة سبت الجارة.. أول مدرسة تعلق الدراسة ليوم غد بالعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.