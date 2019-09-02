شاهد: تركي آل الشيخ ينشر صورتين لشبيهيه ويعلق بشكل ساخر

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الأحد، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” صورتين لشبيهيه.

وكتب تركي آل الشيخ على الصورتين تعليقات فكاهية، الأولى: “حسام حسني آل الشيخ، وأرفق معها إيموجي الضحك”، والثانية: “تركي لا يا شيخ”.

هذا، وتفاعل مئات المغردين مع تغريدة تركي آل الشيخ، وأرفق البعض منهم صورًا أخرى قريبة إليه في الشكل، إضافة إلى تعليقات أخرى فكاهية.