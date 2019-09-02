تركي آل الشيخ يرد على مغردة انتقدته: أنتي بتناظري رجلي ولى شغلي

رد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادى الميريا الإسباني، على متابعة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بعد أن انتقدته بسبب صورة له خلال إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته مع عدد من المدربين لكرة القدم.

وقالت المغردة: «‏‎لاحول ولاقوه الا بالله لا لبس لا حلاقه وبدون شراب كيف كذا فين الاتيكيت والبروتكول”.

وردّ عليها تركى ال الشيخ قائلًا: «‏‎في بيتي ومع اصحابي وفي ويك اند عشان اصير برستيج البس شراب ؟! انتي بتناظري رجلي ولى شغلي ؟! بعدين انتي بتتحكمي بلبسي في بيتي ووقت راحتي».

كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه نشر صورة له خلال إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته مع عدد من المدربين المشهورين لكرة القدم.

غرد آل الشيخ عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً ” قضيت واحداً من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم :Pablo Machin Julio Velazquez Mario Silva Nuno Almeida Javier Torrente Carlos Martinez”.

وظهر آل الشيخ في الصورة مرتدياً “تيشيرت” فريق نادي ألميريا الإسباني الذي أعلن عن شرائه الشهر الماضي يتوسط عدد من المدربين أبرزهم البرتغالي ماريو سيلفا، والإسباني كارلوس مارتينيز، والبرتغالي نونو ألميدا مدرب حراس المرمى.