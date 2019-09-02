غرق مواطن شاب يبلغ من العمر ٢٤ سنة في مستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس وبعيدة بوادي لجب في محافظة الريث.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني: “وردنا بلاغ غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق مواطن يبلغ من العمر ٢٤ سنة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، والبدء بعمليات البحث في المستنقع”.
وأشار إلى أنه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بوساطة الغواصين ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين، ثم إلى مستشفى الريث العام.
وحذر “القحطاني” من الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وعبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في تلك الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: انتشال مواطن غريق من مستنقع مياه في وادي لجب بالريث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.