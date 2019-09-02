«الأرصاد» تُنبّه 5 مناطق من ضباب ورياح ترابية وأمطار رعدية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، لتعرُّض عددٍ من المناطق لرياح ترابية وأمطار رعدية وتكوُّن ضباب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ منطقة الرياض (الخرج، الدوادمي، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، عفيف، ووادي الدواسر)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، النعيرية، وبقيق)، تشهدان رياحًا سطحية نشطة مثيرةً للأتربة وتدنيًّا في مدى الرؤية؛ حتى السادسة مساءً.

وتشهد منطقتا المدينة المنورة (العلا، العيص، ووادي الفرع)، ومكة المكرمة (الطائف، الكامل، خليص، وميسان)، هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، فيما يتكوّن الضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك (الوجه، أملج، وضباء).

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، توقّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.

وأشارت إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.