تكليف الدكتور الطريقي رئيسًا للهيئة العامة للأرصاد

صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيسًا عامًّا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر يوم الجمعة الماضي، عدة أوامر ملكية تضمنت تعيينات وإعفاءات من المناصب، واستحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وتضمَّنت الأوامر الملكية إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

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