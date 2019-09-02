1106 نزلاء من سجون مكة المكرمة يتوجهون للمقاعد الدراسية للعام الحالي

توجّه نحو 1106 نزلاء من سجون منطقة مكة المكرمة للمقاعد الدراسية داخل الإصلاحيات والسجون لاستكمال تعليمهم، وذلك بمختلف مراحل التعليم العام في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، لوكالة الأنباء السعودية، أنّ عدد النزلاء الملتحقين ببرامج التدريب التقني والمهني يبلغ أكثر من 611 نزيلًا بمختلف التخصصات.

وأشار الدويش إلى أنّ التنسيق جارٍ بين سجون منطقة مكة المكرمة وجامعات( أم القرى والملك عبدالعزيز وجدة والطائف)؛ لتفعيل عقود الاتفاقات الموقَّعة مؤخرًا حول منح فرصة إكمال برامج الدبلوم لـ 600 نزيل.