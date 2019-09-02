اللواء اليحيى: جاهزون لخدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لهذا العام 1441هـ بالورود وعبارات الترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء اليحيى تأكيده على جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر جميع منافذ المملكة، مشيرًا إلى أن المديرية أعدت خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر جميع منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه، والتي شملت تكثيف القوى البشرية واستخدام أحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءات المعتمرين.

وحثَّ مدير عام الجوازات كافة العاملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بتسخير كل الطاقات وكافة الإمكانات، وبذل المزيد من الجهد لخدمة المعتمرين وتوفير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم لأراضي المملكة، بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وعدد من منسوبي جوازات المطار.