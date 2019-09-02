بالصور.. انتشال جثة شاب غرق في مستنقع في وادي لجب بالريث

انتشلت فرق الدفاع المدني بجازان جثة شاب غرق في مستنقع للمياه بوادي لجب بمحافظة الريث.

تفاصيل الحادثة كشفها المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، الذي أوضح أنه ورد بلاغٌ عن غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث. وعند الوصول إلى الموقع، اتضح غرق مواطن يبلغ من العمر 24 سنة، في مستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس وبعيدة عن مدخل الوادي؛ حيث تم نقل الفرق اللازمة إلى الموقع والبدء بعمليات البحث في المستنقع.

وأشار القحطاني إلى أنه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بواسطة الغواصين، ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين ثم إلى مستشفى الريث العام.

وحذر القحطاني من الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول ومن السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، ومن عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.