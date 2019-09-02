السعودية اليوم / محافظ الداير يرأس اجتماع المجلس المحلي



الداير 3 محرم 1441 هـ الموافق 2 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة أمس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور مسؤولي الطرق وصيانتها والشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض المشاريع ومنها مشاريع الطرق بالمحافظة، والعمل على متابعتها لضمان إنجازها واستفادة المواطنين منها، حيث وجه المحافظ لجنة متابعة المشاريع بالمحافظة بالمتابعة الدورية للمشاريع ورفع تقارير مستمرة عن ماتم إنجازه وعن واقع المشاريع من خلال الجولات الميدانية.

ووقف بن لبدة وأعضاء المجلس ومسؤولي الطرق ميدانيًا على قرية فحجلة، لبحث الحلول المناسبة لفتح طريق بعيدًا عن مجرى السيول ورسم مسار يخدم الأهالي والعمل على تنفيذه بشكل عاجل.

وأكد محافظ الداير أن المتابعة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، للعمل على تلبية متطلبات الأهالي في المجالات التنموية كافة.

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09:52ت م

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