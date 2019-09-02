السعودية اليوم / محافظ بلجرشي يدشن الأسبوع التمهيدي بالمحافظة



الباحة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم أمس, برنامج الأسبوع التمهيدي وانطلاقة العام الدراسي الجديد بمدرسة بدر الابتدائية, بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم الباحة عمر هجاد.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير مكتب التعليم ببلجرشي سعيد بن علي الغامدي رحب فيها بمحافظ بلجرشي وأولياء أمور الطلاب والطلاب المستجدين، مهنئاً الجميع بالعام الدراسي الجديد, مؤكداً أن مكتب التعليم وبتوجيهات ومتابعة مدير عام التعليم بالمنطقة استعد منذ وقت مبكر وجهز لفعاليات وبرامج تربوية وترفيهية متنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوق وجذاب.

ونوه بالجهود التي يبذلها قادة المدارس في المحافظة من أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه وتحقق للطلاب والطالبات سرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية, حاثا أولياء الأمور على أهمية تعاونهم المستمر مع إدارات مدارس أبنائهم ومعلميهم والمرشدين الطلابيين لما فيه مصلحة أبنائهم.

بعد ذلك تفقد محافظ بلجرشي عدداً من الفصول الدراسية وتجول في جنبات المدرسة وتابع سير العملية التعليمية وما هيأته المدرسة من استعدادات لاستقبال الطلاب.

ونوه محافظ بلجرشي بما شاهده من استعدادات مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيداً بما لمسه من حرص من القائمين على مكتب تعليم بلجرشي على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بالمتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجهد والاجتهاد.

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09:50ت م

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