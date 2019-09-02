السعودية | “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على الباحة.. والدفاع المدني: لا تقتربوا من بطون الأودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 17 دقيقة - 9:43 صباحًا, 2 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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