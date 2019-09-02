حساب المواطن يوضح شرط التسجيل كمستقل والمستندات المطلوبة

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن لأي فرد “ذكر أو أنثى” التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً مفاده: “كيف أستفيد من حساب متابعات الخليج 365 وما هي الشروط؟”.

مستندات إثبات الاستقلالية

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، يمكن لأي فرد “ذكر أو أنثى” التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

Advertisements

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 لاستحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.