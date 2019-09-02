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الان تتابع مخالفات بالجملة في مطاعم شرائع مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:
رصدت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة مخالفات بالجملة في المطاعم وذلك خلال حملة الرقابة البلدية. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أسفرت الحملة التي نفذتها على المطاعم عن ضبط عدة مخالفات أبرزها تدني في مستوى النظافة.
بالاضافة لسوء في التحضير وإستخدام أدوات متهالكة وعليه فقد تم على الفور إتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
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