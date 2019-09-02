- 1/2
- 2/2
الان تتابع القنصلية السعودية في هيوستن تخلي المواطنين في بريفارد والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
بسبب إعصار دوريان الشديد
هيوستن - الخليج 365
واصلت القنصلية السعودية في هيوستن جهودها لإجلاء مواطني المملكة الموجودين في مقاطعة بريفارد، والذين لم يتمكنوا من مغادرتها بسبب إعصار دوريان الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية السعودية في هيوستن تخلي المواطنين في بريفارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.