الان تتابع القنصلية السعودية في هيوستن تخلي المواطنين في بريفارد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 10:17 ص, 2 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بسبب إعصار دوريان الشديد هيوستن - الخليج 365 واصلت القنصلية السعودية في هيوستن جهودها لإجلاء مواطني المملكة الموجودين في مقاطعة بريفارد، والذين لم يتمكنوا من مغادرتها بسبب إعصار دوريان الشديد.

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