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الان تتابع شاهد: جداول المعلمات بـ«اللغة الصينية» في مدرسة بالطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
في بادرة غير مسبوقة قدمت قائدة مدرسة جميلة بنت الحارث بالحرس الوطني بالطائف الاستاذة نجلاء العمراء ووكيلة المدرسة الاستاذة نجلاء القثامي جداول حصص المعلمات باللغة الصينية وذلك تماشيا مع الأمر السامي لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات في المملكة وتوجيه وزارة التعليم بذلك.
وقد لاقت هذة المبادرة اعجاب الكثيرين من التربويين والتربويات. ويذكر أن القائدة والوكيلة حاصلتان على دورات تدريبية في اللغة الصينية .
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