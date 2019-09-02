شكرا لقرائتكم خبر عن «القنصلية في هيوستن» تصدر تنبيهاً للمواطنين عن مناطق الإخلاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت القنصلية العامة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها على موقع «تويتر» تنبيهاً للمواطنين عن مناطق الأخلاء في الولاية والتي أعلن عنها وهي: Duval County - St. Johns County -Nassau County - Martin County - Palm Beach County - Brevard County - St. Lucie County - Osceola County - Glades County - Hendry County - Indiana River County - Okeechobee County - Highland County وطلبت القنصلية التواصل معها على أرقام الطوارئ عند الحاجة.



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