شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الرئيس الجديد لـ«هيئة الأرصاد»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الاثنين)، صدور موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. جاء ذلك عبر حساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكان قد صدر يوم الجمعة الماضي، أمر ملكي بإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.



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