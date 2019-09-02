السعودية | "سعود".. ما لا تعرفه عن عميد الدبلوماسية السعودية

شكرا لقرائتكم "سعود".. ما لا تعرفه عن عميد الدبلوماسية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض شاشة "إم بي سي" مساء الاثنين في تمام الـ 9:30 الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "سعود" الذي يتناول سيرة وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل .

وأكد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏أن الفيلم الوثائقي الذي أنتجه يتألف من 4 أجزاء، ويوثق حياة وشخصية عميد الدبلوماسية الأمير الراحل ‎#سعود_الفيصل.

كما يتضمن الوثائقي عشرات المحاور الرئيسة والفرعية، والإنسانية والسياسية، من ذاكرة 38 شخصية عالمية، وإقليمية، ومحلية، تحكي مسيرة أربعة عقود من حياة الأمير الراحل، وتسليط الضوء على ثقافته واهتماماته التي لا يعرفها كثر من متابعيه.

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إلى ذلك، ‏تدور محاور الفيلم الجديد "سعود" حول نشأة الأمير، ومرحلة الصبا، والجامعة، وتأثّره بشخصية الملك فيصل، وهواياته، وبعض وجهات نظره الخاصة، والثقافة في حياته، واحترامه للمرأة، وموقفه منها. وتتناول الصفات الإنسانية لديه، وبداياته المهنية، وتقديسه العمل وحسه الاقتصادي.

وكان الفيصل شغل منصب وزير الخارجية منذ العام 1975 واستمر لمدة 40 عاماً عاصر فيها 4 ملوك سعوديين، وكان عميد دبلوماسيي العالم قبل رحيله.

يذكر أن الأمير سعود الفيصل توفي يوم الخميس 9 يوليو/ تموز 2015 في لوس أنجلوس بأميركا بعد معاناة مع المرض.