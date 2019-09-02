، يمكنك شراء "آيفون 11" في هذا الموعد .. وهنا تجد التفاصيل والمواصفات كافة ،

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تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق هواتفها الجديدة "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".
وأشار موقع "تايمز ناو" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" أعلنت الموعد الخاص بالطلبات المسبقة للبيع في 13 سبتمبر الجاري، أي بعد 3 أيام فقط من الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.
كما أشارت إلى أن عمليات البيع ستبدأ يوم 20 سبتمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من طرحه بنظام "الطلبات المسبقة" للبيع.
وأكّدت "أبل" أن الهواتف الثلاثة من نسخة "آيفون 11" سيتم طرحها دفعة واحدة، ولن تطرحها بشكل تدريجي، كما اعتادت الشركة الأمريكية.
أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فيبدو أن "أبل" أدخلت تعديلات جذرية في تلك الهواتف أبرزها الاعتماد على الكاميرا المزدوجة، مع الاحتفاظ بشاشات LCD، وتأجيل طرح شاشات OLED إلى عام 2020.
وتشير التقارير إلى أن "أبل" ستدعم هاتفيها "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" بقلم "أبل بنسل"، الذي سيتم تزويده بعدد كبير من المزايا والتقنيات الثورية الجديدة.
وسيتم طرح هواتف "آيفون 11" بألوان جديدة، أبرزها الأخضر والبنفسجي.
ومن المقرر أن تطلق مجموعة هواتف "آيفون 11" في مؤتمر صحفي عالمي مساء يوم 10 سبتمبر الجاري.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 09:52 AM
يطرح مع "11 برو" و"11 برو ماكس" دفعة واحدة وليس تدريجياً كالمعتاد سابقاًيمكنك شراء "آيفون 11" في هذا الموعد .. وهنا تجد التفاصيل والمواصفات كافة
تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق هواتفها الجديدة "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".
وأشار موقع "تايمز ناو" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" أعلنت الموعد الخاص بالطلبات المسبقة للبيع في 13 سبتمبر الجاري، أي بعد 3 أيام فقط من الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.
كما أشارت إلى أن عمليات البيع ستبدأ يوم 20 سبتمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من طرحه بنظام "الطلبات المسبقة" للبيع.
وأكّدت "أبل" أن الهواتف الثلاثة من نسخة "آيفون 11" سيتم طرحها دفعة واحدة، ولن تطرحها بشكل تدريجي، كما اعتادت الشركة الأمريكية.
أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فيبدو أن "أبل" أدخلت تعديلات جذرية في تلك الهواتف أبرزها الاعتماد على الكاميرا المزدوجة، مع الاحتفاظ بشاشات LCD، وتأجيل طرح شاشات OLED إلى عام 2020.
وتشير التقارير إلى أن "أبل" ستدعم هاتفيها "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" بقلم "أبل بنسل"، الذي سيتم تزويده بعدد كبير من المزايا والتقنيات الثورية الجديدة.
وسيتم طرح هواتف "آيفون 11" بألوان جديدة، أبرزها الأخضر والبنفسجي.
ومن المقرر أن تطلق مجموعة هواتف "آيفون 11" في مؤتمر صحفي عالمي مساء يوم 10 سبتمبر الجاري.
، يمكنك شراء "آيفون 11" في هذا الموعد .. وهنا تجد التفاصيل والمواصفات كافة ،
المصدر : الخليج 365
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