، 12 تنبيهاً من #الإنذار_المبكر ترسم ملامح أجواء الإثنين .. الأمطار حاضرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية متباينة تبدأ صباحاً وتتواصل لأوقات متفاوتة من مساء اليوم

ما بين الأمطار والأتربة و12 منطقة دارت تنبيهات نظام #الإنذار_المبكر؛ التابع لـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، وذلك عبر حالات مناخية تتواصل لأوقات متفاوتة من مساء اليوم.

البداية من عسير التي صدر لها تنبيه متقدم من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول من الواحدة ظهراً للسادسة مساء اليوم بالمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل.

نجران والجوف

ففي منطقتَي نجران والجوف صدر تنبيه لحالة رياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية من 10 (ص) حتى الخامسة مساء اليوم، بخباش وشرورة ونجران، وتشمل الحالة في الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

القصيم

في القصيم، صدر تنبيه لحالة عوالق ترابية مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية من 9 صباحاً إلى 6 مساء اليوم، بالرس وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

حائل

في حائل صدر تنبيه لحالة رياح نشطة مع تدنٍّ بالرؤية من 11 صباحاً إلى الثامنة مساء الإثنين، بالشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل.

الرياض و"الشرقية"

في الرياض و"الشرقية" صدر تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية من 9 صباحاً حتى السادسة مساءً بالخرج والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة والمجمعة والمزاحمية وعفيف ووادي الدواسر وتشمل الحالة في "الشرقية": الأحساء والنعيرية وبقيق.

المدينة المنوّرة

وصدر تنبيه للمدينة المنوّرة من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية من 10 صباح اليوم حتى السادسة مساءً في بدر وينبع.

وصدر تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنوّرة هذه المرة لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة ورؤية متدنية من 12 ظهراً حتى السابعة من مساء اليوم، بالعلا والعيص ووادي الفرع.

مكة المكرّمة

كما صدر تنبيه لمكة المكرّمة من أتربة مثارة وأمطار رعدية من 12 ظهراً لـ 9 مساء اليوم، بالطائف والكامل وخليص وميسان.

الباحة وعسير

أما منطقتا الباحة وعسير فصدر لهما تنبيه لحالة أمطار رعدية من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، حيث تشمل الحالة في الباحة: الحجرة والباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد.

جازان

وفي جازان، صدر تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة من 10 صباحاً إلى 8 مساء الإثنين بأبوعريش وأحد المسارحة الدائر وصامطة وفيفا وهروب.