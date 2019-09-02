- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدّى انهيار جزءٍ صغيرٍ من سقف مواقف محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية، أخيراً، إلى إلحاق الضرر بعددٍ من سيارات الموظفين والمواطنين، دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينهار فيها سقف المواقف على سيارات الموظفين؛ حيث الخليج 365 أن انهار جزءٌ منه في شهر شوال الماضي، ويعود ذلك لتآكل المبنى وتصدّعه، وعدم عمل الصيانة اللازمة له.
وناشد عددٌ من المواطنين والموظفين، اتخاذ إجراءات ترميم الجزء المنهار والتأكّد من صلاحية الأجزاء الأخرى، أو إعادة بنائه كاملاً؛ إن لزم الأمر حتى لا ينهار مستقبلاً ويتسبّب في خسائر مادية في مركباتهم أو إصابتهم من جرّاء هذه الانهيارات.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 09:28 AM
واقعة ليست الأولى لم تُسجل إصابات .. مبنى متصدّع متهالك ومناشدة للترميمانهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ "الشرقية" وأضرار بالسيارات
أدّى انهيار جزءٍ صغيرٍ من سقف مواقف محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية، أخيراً، إلى إلحاق الضرر بعددٍ من سيارات الموظفين والمواطنين، دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينهار فيها سقف المواقف على سيارات الموظفين؛ حيث الخليج 365 أن انهار جزءٌ منه في شهر شوال الماضي، ويعود ذلك لتآكل المبنى وتصدّعه، وعدم عمل الصيانة اللازمة له.
وناشد عددٌ من المواطنين والموظفين، اتخاذ إجراءات ترميم الجزء المنهار والتأكّد من صلاحية الأجزاء الأخرى، أو إعادة بنائه كاملاً؛ إن لزم الأمر حتى لا ينهار مستقبلاً ويتسبّب في خسائر مادية في مركباتهم أو إصابتهم من جرّاء هذه الانهيارات.
، انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ "الشرقية" وأضرار بالسيارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ "الشرقية" وأضرار بالسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.