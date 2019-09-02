“هنا” رابط “أبشر” للقبول والتسجيل على وظائف الدفاع المدني 1441 “مفتشة...

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي للنساء بمنطقة الرياض، وذلك حسب المؤهلات والشروط المطلوبة، ويتم التقديم عبر موقع “أبشر”للتوظيف، حيث يعتبر “أبشر” للتوظيف هو أحد منصات التقديم الإلكتروني للوظائف الحكومية، وهو معتمد بالمملكة العربية السعودية.

حيث تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، بالإعلان عن الوظائف التي تحتاجها وزارة الداخلية بمختلف الأفرع ومناطق المملكة، وذلك عبر موقع أبشر للتوظيف موضح فيه الشروط والموعد للتسجيل على الوظائف.

رابط التسجيل على وظائف “الدفاع المدني 1441”

للتسجيل على وظائف الدفاع المدني 1441 الدخول على رابط موقع “أبشر للتوظيف”.

إختيار الوظيفة المعلن عنها.

الضغط على بحث.

سيتم ظهور رقم الوظيفة المتاحة.

يتم الضغط على اسم الوظيفة.

يتم عرض الشروط الخاصة بالوظيفة.

يتم التسجيل وتقديم الطلب.

كتابة البيانات الشخصية للمتقدمة.

موعد التقديم على وظائف “الدفاع المدني 1441”

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 2/1/1441 الساعة 10 صباحاً، وحتي يوم الأربعاء الموافق 5/1/1441 الساعة 10 صباحاً.

الوظائف المعلن عنها وشروطها

مسمي الوظيفة المؤهل المطلوب الشروط مفتشة سلامة شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ————————- إداري شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها دورة لا تقل عن 3 شهور ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الشروط الواجب توافرها للتقديم