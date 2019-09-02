السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تنفذ خطتها الميدانية مع بداية العام الدراسي



الباحة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, جولاته الميدانية على المدارس والكليات للقيام بالمهام التوعوية والتوجيهية مع بداية العام الدراسي الجديد, وذلك تنفيذاً لخطة الهيئات المتضمنة التواجد المكثف حول المدارس لجميع المراحل التعليمية.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بالباحة وسام بن أحمد القاسم، على الفرق الميدانية بالتحلي بالحلم والحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة والتعليمات, مشيراً إلى أن عمل الهيئة يتركز على الجولات الميدانية بجوار المدارس والكليات والمعاهد بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

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