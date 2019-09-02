السعودية اليوم / تأمين جهاز متطور لقياس وظائف الرئة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن



حفر الباطن 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

قامت صحة حفر الباطن بدعم مستشفى الملك خالد العام، بجهاز خاص لقياس وظائف الرئة، حيث يعمل الجهاز على فحص أداء الرئتين والتعرف على مشاكل التنفس المختلفة وتشخيص الأمراض الرئوية الإنسدادية " مثل الربو ، والداء الرئوي المسد المزمن copd".

كما يعمل الجهاز على تقييم التنفس قبل البدء في العمليات الجراحية ومراقبة العلاج الذي يتلقاه المريض والاستجابة للأدوية الموسعة للشعب الهوائية، ومدى تطور حالة المرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية.

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09:23ت م

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