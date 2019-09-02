السعودية اليوم / محافظ المخواة يدشن الأسبوع التمهيدي بالمحافظة



الباحة 3 محرم 1441 هـ الموافق 2 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أمس، الأسبوع التمهيدي بمجمع أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، بحضور مدير التعليم بمحافظة المخواة بالباحة علي بن محمد الجالوق.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة مدير تعليم محافظة المخواة أكد خلالها إسهامات القطاعات المختلفة في انطلاقة العام بادرة مميزة وتسهم في مشاركة مجتمعية أوسع بين التعليم ومختلف القطاعات, مضيفًا أن تلك المشاركات صنعت واقعاً مبهجاً وعملاً ناضجاً وحراكًا محفزًا لبداية ترسم مسارات النجاح.

// انتهى //

09:22ت م

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