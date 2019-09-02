السعودية اليوم / معهد الحرم المكي الشريف ينهي استعداداته للعام الدراسي الجديد



مكة المكرمة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أنهى معهد الحرم المكي الشريف استعداداته المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، وسط أجواء محفوفة بالجد والنشاط، حيث جنّد المعهد جميع الإمكانات والكوادر البشرية والتقنية للانطلاق بجد وعزيمة لبداية عام دراسي حافل بالتميز والعطاء.

وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي أن إدارة المعهد قامت بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، من إعداد الجداول وتوزيعها وفق احتياج جميع أقسام المعهد واعتماد الخطط الفصلية والتشغيلية لها، إضافة لتوفير التجهيزات الدراسية والتقنيات الحديثة اللازمة والوسائل التعليمية المختلفة والتأكد من طباعة وتوزيع وتسليم المقررات الدراسية، سائلاً الله - عز وجل - أن يجعل هذا العام الدراسي عاماً حافلاً بالتوفيق والجد والنجاح.

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08:45ت م

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