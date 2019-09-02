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2019-09-02 التحقيق في وفاة مقيم غرقًا بمسبح في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة باشرت الجهات الأمنية التحقيق في حادثة غرق شاب من الجنسية البرماوية، في مسبح استراحة بحي الراشدية في مكة المكرمة. Advertisements وكان موظف بأحد المستوصفات الأهلية في الشرائع، أبلغ الجهات الأمنية بوصول شخص متوفى غرقًا. وبالوصول لموقع البلاغ، وجد الشخص متوفى واتضح أنه غرق داخل مسبح في استراحة تقع بحي الراشدية، وقد نقله ذووه إلى المستوصف. وتم التحفظ على موقع الغرق وتسليمه لجهة الاختصاص، فيما استلمت شرطة الشرائع ملف الحادث لإكمال التحقيقات.









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