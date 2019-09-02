إمكانات بشرية وتقنية وبرنامج ترحيبي للطلاب في جامعة المؤسس

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت جامعة الملك عبدالعزيز كافة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ، الذي بدأ صباح أمس الأحد، حيث جنّدت قطاعاتها لخدمة واستقبال الطلاب والطالبات والمنسوبين.

ونظمت الجامعة برنامجًا ترحيبيًّا ببدء الدراسة عبر توزيع ما يزيد عن 15 ألف مطوية إرشادية وتوعوية و4 آلاف وردة لتُعلم انطلاق عام جديد مفعم بالنشاط والطموح.

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واعتبر وكيل الجامعة المكلف، الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن العمل التعليمي يتطور بشكل متسارع بسبب تطور التقنية، وهذا يجعلنا نتطلع للتطوير في المجالات المعرفية والعلمية ويساند ذلك، مضيفًا أن وجود خطط إستراتيجية وتنفيذية على رأسها رؤية المملكة الطموحة المبنية على تطلعات القيادة الرشيدة هو السر في القفزات النوعية التي باتت المملكة تحققها في جميع الميادين.

من جهته، أكد وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، الدكتور توفيق الخيال، أنه بدعم وتوجيه مباشر من مدير الجامعة تم الاستعداد من جميع القطاعات من تجهيز للمباني والمرافق ولجميع الخدمات والاحتياجات، متمنيًا أن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالاجتهاد والمثابرة وتحقيق التطلعات والنجاحات للطلاب والطالبات والمنسوبين والجامعة على حد سواء.

أما نصير الحربي، مدير الإدارة العامة للأمن بجامعة الملك عبدالعزيز الحربي، فأوضح أن الإدارة عملت بكامل طاقاتها البشرية والآلية وحرصت على التأكد من جاهزية 16 بوابة رئيسية في المدينة الجامعية، مضيفًا أنه تم إعداد خطة أمنية ومرورية شارك فيها رجال وسيدات أمن وسلامة، يساندهم العديد من الدوريات الأمنية تتوزع في مقر الجامعة الرئيسي وسكن الطلاب الخارجي وفرع أبحر، مرتبطة بمركز عمليات أمني لمتابعة الحالات الطارئة على مدار الساعة.