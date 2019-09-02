تعليم الطائف يعتمد الإجراءات المتبعة لمتابعة المنقطعين عن العمل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أوضحت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الإجراءات المتخذة لمتابعة المنقطعين عن العمل بجميع فئات الموظفين بالمدارس التابعة لكل مكتب على أن تكون ألية العمل كالتالي :

تحديد منسق أو منسقة لكل مكتب تعليم (بنين وبنات) والرفع باسمائهم الى عمليات الموارد البشرية شعبة الجزاءات مع تدوين ارقام جوالاتهم وإيميلاتهم ويتم الرفع بموجب خطاب رسمي عن كل منقطع عن العمل بدون عذر مشروع وتجاوز مدة الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة الى ادارة الموارد البشرية.

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وأما بالنسبة للادارات والاقسام يتم الرفع الى ادارة الموارد البشرية مباشرة على أن يتم تزويد صورة طبق الأصل من خطاب الانقطاع لادارة المتابعة (بنين بنات) وذلك لتطبيق خطوات الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية للمنقطعين

وعلى مكاتب التعليم متمثلة بالمنسق /ة متابعة حالات الانقطاع مع الجهات المبلغة بصفة مستمرة.

وتتحمل الجهة الادارية المسؤولية كاملة في حالة عدم الرفع عن المنقطعين لديها بدون عذر مشروع أو في حالة تأخر الرفع والذي قد يتسبب في تأخر اتخاذ الاجراء النظامي.

جاء ذلك في تعميم لمدير تعليم الطائف وجهه لجميع الادارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) حصلت “الخليج 365” على نسخة منه وشدد التعميم على الاطلاع وتنفيذ ما ورد من توجيهات اعلاه وإبلاغه لجميع المنسوبين.