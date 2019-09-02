الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في جامعة حائل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حائل- الخليج 365:
أعلنت جامعة حائل عن توفر وظائف إدارية وهندسية وطبية شاغرة للرجال والنساء للعمل في كليات الجامعة بمدينة حائل وفروعها في بقعاء، موقق، الشنان، الحائط، سميراء، الغزالة، الشملي.
ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وألا يكون موظفاً حكومياً وقت التقديم وأن ترفق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة (PDF).
ألا يكون مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية ولا يجوز للعسكريين التقديم على الوظائف ممن هم على رأس العمل حسب النظام إلا بعد إرفاق وثيقة الفصل العسكرية قبل تاريخ الإعلان.
إرفاق شهادات الخبرة والدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر والتي يكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت.
ولا تسمح المنصة الإلكترونية للمسابقة الوظيفية بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : https://apps.uoh.edu.sa/dfa
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