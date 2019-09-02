هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها؛ ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك النمو العالمي لمزيدٍ من الضرر ويقلّص الطلب على النفط.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة؛ ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش.
ووفق "رويترز" هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث؛ فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.
ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.
وقال ترامب؛ إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 08:41 AM
وسط مخاوف من تعرُّض النمو العالمي لمزيد من الضرر وتقلُّص حجم الطلب
هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها؛ ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك النمو العالمي لمزيدٍ من الضرر ويقلّص الطلب على النفط.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة؛ ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش.
ووفق "رويترز" هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث؛ فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.
ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.
وقال ترامب؛ إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.
، النفط ينخفض على وقع جولة جديدة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين ،
المصدر : الخليج 365
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