- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توقعات حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، والقصيم، والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 08:13 AM
سماء غائمة على غرب وشمال غرب ووسط المملكة
توقعات حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، والقصيم، والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض و"الشرقية" والمدينة والقصيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض و"الشرقية" والمدينة والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.