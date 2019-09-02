بعد مشاجرة دامية مع بريطانيين.. القبض على سعودي و9 كويتيين في قبرص (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس NICOSIA - APRIL 13, 2015: Street cafe in Phaneromeni Square, old quarter of Nicosia

أخبار 24

كشفت مصادر عن أن الشرطة القبرصية ألقت القبض على سعودي و9 كويتيين، إثر مشاجرة دامية بينهم وبين عدد من السياح البريطانيين في فندق ببلدة أيا نابا السياحية الخميس الماضي.

وأوضحت المصادر طبقاً لوسائل إعلام كويتية أنه تم نقل عدد من المصابين في المشاجرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث يعاني سائح بريطاني من إصابة بليغة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز سعودي و9 كويتيين وعدد من السياح البريطانيين بعد المشاجرة التي لم تتضح أسبابها بعد.

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وأظهر مقطع فيديو متداول المشاجرة التي اندلعت بالقرب من حمام السباحة داخل المنتجع، ثم سرعان ما انتقلت إلى الشارع الذي تحول إلى ساحة معركة، حيث ظهر فيها أشخاص يتبادلون الضرب بشكل عنيف مستخدمين آلات حادة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع تفاصيل الحادث للوقوف علي ملابساته لإنهاء التحقيقات خلال فترة قصيرة.

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من Deutsche Welle