"العمل": يوم الإثنين 23 سبتمبر إجازة بمناسبة اليوم الوطني

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قالت وزارة العمل، اليوم، إن يوم الإثنين الموفق 23 سبتمبر الجاري سيكون يوم إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأوضحت الوزارة في تغريدة لها اليوم عبر "تويتر"، قائلة: تزامناً مع ذكرى #اليوم_الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الإثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019، تنوّه #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية بأن يوم الإثنين المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
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من Microsoft News
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