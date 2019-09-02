المواطن عايض: أمير عسير رفع عن كاهلي معاناة 35 عاماً.. وسأتزوج قريباً من خارج المملكة

أكد المواطن “عايض” الذي تفاعل معه أمير عسير لعدم حصوله على سكن، أن زواجه سيتم قريبا، ليستكمل متطلبات الحصول على السكن، معبرا عن سعادته لما قام به الأمير معه.

وأوضح “عايض”، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال مداخلة على برنامج “ياهلا”، أن تدخل الأمير تركي بن طلال رفع عن كاهله معاناة 35 عاما، وذلك في 5 أيام فقط، وأنه لم يكن يتصور هذا التجاوب الكبير.

وأضاف أن الزوجة ستكون من خارج المملكة، وأن الزواج سيكون قريبا بمشيئة الله، بعد إنهاء الإجراءات النظامية.

يُذكر أن أمير عسير استمع لشكوى المواطن قبل أن يتواصل هاتفياً مع وزير الإسكان ويشرح له المشكلة، ووعد بتزويج الشاب وحضور زفافه بنفسه، حتى يتمكن من دخول برنامج الإسكان ويحصل على المسكن.